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تركيا: تحييد 100 مسلح منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" بشمال العراق

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تركيا: تحييد 100 مسلح منذ انطلاق عملية
الأناضول
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء أنه تم تحييد أكثر من 100 "إرهابي" منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" في شمال العراق.

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جاء هذا التصريح بعد أن أفادت وكالة الأناضول بأن أكار توجه أمس الثلاثاء برفقة رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والجوية التركية إلى الحدود مع العراق إثر مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك في عملية "المخلب ـ القفل".

وأعلنت الدفاع التركية، في وقت لاحق الثلاثاء أن جنديا خامسا، فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل العراق. 

وأطلقت تركيا في 18 أبريل عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق.

المصدر: "الأناضول"

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