مصر.. إخلاء سبيل 10 أطفال متهمين بالتحرش بفتاتين أجنبيتين بالهرم

رفضت محكمة الطفل بالجيزة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 10 أطفال، متهمين في واقعة مضايقة سائحتين أجنبيتين بمنطقة الأهرامات، وقررت إخلاء سبيلهم.

وفي مطلع شهر مايو الجاري، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المصري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من صبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وذكرت النيابة أنها بدأت بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وورد إليها محضر أكد صحة حدوث الواقعة المصورة وثبت فيه تمكن التحريات من تحديد مرتكبيها وعددهم ثلاثة عشر.

وباستجواب المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.

وبسؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين شهد بأنه كان مكلفا من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات في جولة سياحية، وأثناء ذلك اعترضهم مجموعة من الصبية يطلبون التقاط صور معهما، وتحرشوا بهما لفظا وفعلا، فقام بتصوير الأمر.

وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على اثنين منهم فقط، ولم يسند للباقين أي فعل في حقهم، وبسؤال المرشد السياحي القائم على نشر المقطع شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتج عنه تداوله.

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وكان قرار النيابة العامة بحبس المتهمين وإيداعهم قد صدر لحين التأكد من مدى ظهورهم بالمقطع المصور الذي سجل الواقعة، وذلك من خلال تكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء مضاهاة القياسات البيومترية الخاصة بالمتهمين مع من ظهروا بالمقطع، ومن ثم إعادة النظر في أمر حريتهم.

المصدر: "القاهرة 24"