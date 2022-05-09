مصر.. حبس وإيداع المتهمين بالتحرش بفتاتين أجنبيتين بالهرم

أمرت النيابة العامة المصرية يوم الأحد بحبس وإيداع المتهمين في حادث التحرش بفتاتين أجنبيتين بالهرم.

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وأمرت النيابة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة، تتراوح أعمارهم بين 13 عاما إلى 15 عاما، على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي في مطلع شهر مايو الجاري يظهر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرار من صبية يتعرضون لهما بمضايقات وتحرش بمنطقة الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وذكرت النيابة أنها بدأت بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وورد إليها محضر أكد صحة حدوث الواقعة المصورة وثبت فيه تمكن التحريات من تحديد مرتكبيها وعددهم ثلاثة عشر.

وباستجواب المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.

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وبسؤال المرشد السياحي المرافق للفتاتين شهد بأنه كان مكلفا من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات في جولة سياحية، وأثناء ذلك اعترضهم مجموعة من الصبية يطلبون التقاط صور معهما، وتحرشوا بهما لفظا وفعلا، فقام بتصوير الأمر.

وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على اثنين منهم فقط، ولم يسند للباقين أي فعل في حقهم، وبسؤال المرشد السياحي القائم على نشر المقطع شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتج عنه تداوله.

وكان قرار النيابة العامة بحبس المتهمين وإيداعهم قد صدر لحين التأكد من مدى ظهورهم بالمقطع المصور الذي سجل الواقعة، وذلك من خلال تكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء مضاهاة القياسات البيومترية الخاصة بالمتهمين مع من ظهروا بالمقطع، ومن ثم إعادة النظر في أمر حريتهم.

وأكدت النيابة العامة أنه جار استكمال التحقيقات.

النيابة العامة تأمر بحبس وإيداع المتهمين في واقعة التحرش بفتاتين أجنبيتين بالهرم https://t.co/YUFiW3T8pH — النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) May 8, 2022

المصدر: RT