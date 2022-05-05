مصر.. فيديو متداول لتحرش جماعي بسائحات في الأهرامات والسلطات تحقق

وثق مواطن مصري في منطقة هضبة الهرم بمحافظة الجيزة تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات ومضايقتهن في عيد الفطر المبارك.

ويظهر الفيديو المتداول لحظة محاولة فتيات أجانب الفرار أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

وأشارت مصادر أمنية مصرية إلى قيام الأجهزة المختصة من مباحث السياحة والآثار، بفحص مقطع الفيديو لتحديد هوية المتهمين الذين ظهروا به لإلقاء القبض عليهم.

وأكدت المصادر أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرا بالواقعة، وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو.

المصدر: "القاهرة 24"