مراسلنا: المحكمة الاتحادية تبت بقانونية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا، بتت بقانونية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.

وذكر مراسلنا، أن المحكمة ردت في جلسة اليوم الطعون المقدمة بشأن عدم قانونية جلسة مجلس النواب التي اختارت رئيس المجلس ونائبيه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت، الخميس قبل الماضي، قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب، لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.

ويأتي قرار المحكة اليوم بعد دعويين تقدم بهما النائب باسم خشان، وزميله محمود داوود، بشأن الجلسة الأولى و"عدم قانونيتها".

المصدر: RT