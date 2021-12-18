إصابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي
Reuters
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أصيبت فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وفق ما أفادت مراسلتنا.
وتم اعتقال الفتاة في مدينة الخليل بالضفة الغربية بتهمة محاولتها طعن مستوطن.
وقالت القناة العبرية 12: إنه "تم إصابة مستوطن 38 عاما بجراح متوسطة في عملية طعن في الخليل".
ولم تتضح الحالة الصحية لمنفذة عملية الطعن حتى اللحظة.
المصدر: RT+"شهاب"+makan
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