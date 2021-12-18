 
مباشر

إصابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي

أخبار العالم العربي

إصابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzhz

أصيبت فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وفق ما أفادت مراسلتنا.

إقرأ المزيد
الشرطة الإسرائيلية تعتزم اتهام طفلة فلسطينية بتنفيذ عملية طعن
الشرطة الإسرائيلية تعتزم اتهام طفلة فلسطينية بتنفيذ عملية طعن

وتم اعتقال الفتاة في مدينة الخليل بالضفة الغربية بتهمة محاولتها طعن مستوطن.

وقالت القناة العبرية 12: إنه "تم إصابة مستوطن 38 عاما بجراح متوسطة في عملية طعن في الخليل".  

ولم تتضح الحالة الصحية لمنفذة عملية الطعن حتى اللحظة.

المصدر: RT+"شهاب"+makan

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا