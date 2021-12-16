الشرطة الإسرائيلية تعتزم اتهام طفلة فلسطينية بتنفيذ عملية طعن

أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تعتزم توجيه اتهامات جنائية إلى صبية فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاما بطعن امرأة يهودية بسكين في القدس الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة اليوم الخميس، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الصبية خططت لتنفيذ العملية منذ صباح ذلك اليوم وتابعت المرأة المدعوة موريا كوهين (26 عاما) لعدة دقائق قبل طعنها بسكين في حي الشيخ جراح حيث تقيم كلتاهما.

وبعد تنفيذ العملية، فرت الصبية، حسب البيانات الشرطية، إلى مدرستها حيث تبادلت الملابس مع صديقة لها من المتوقع توجيه اتهامات إليها أيضا.

وتم تمديد فترة حبس الصبية لخمسة أيام إضافية حتى الاثنين القادم عندما من المتوقع توجيه اتهامات إليها رسميا.

ونقلت المرأة المصابة بعد العملية إلى المستشفى وغادرته في اليوم نفسه.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"