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مراسلنا: محتجون موالون للكتل الخاسرة بالانتخابات العراقية يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بأن محتجين موالين للكتل الخاسرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء ببغداد، حيث مقار الرئاسة والحكومة والبرلمان.

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وذكر مراسلنا، أن المئات من أنصار الكتل الخاسرة، تجمعوا أمام بوابة المنطقة الخضراء القريبة من وزارة الدفاع وحاولوا اقتحام المنطقة من خلال إسقاط الجدران الكونكريتية التي وضعتها السلطات الليلة الماضية.

وأضاف، أن المحتجين رفعوا شعارات نددت بعمليات "التزوير" وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات.

وأشار مراسلنا إلى أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات مشددة منذ الليلة الماضية تحسبا لهذا التصعيد.

مراسلنا: محتجون موالون للكتل الخاسرة بالانتخابات العراقية يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء (فيديو+صور)  
مراسلنا: محتجون موالون للكتل الخاسرة بالانتخابات العراقية يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء (فيديو+صور)  

المصدر: RT

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