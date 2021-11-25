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العراق.. الكاظمي يعلق على تطورات الأوضاع في السليمانية ويدعو لوقف تدهور الأحداث

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العراق.. الكاظمي يعلق على تطورات الأوضاع في السليمانية ويدعو لوقف تدهور الأحداث
Reuters
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علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على الأحداث و موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وكتب الكاظمي عبر "تويتر"، "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفا مسؤولا من الجميع؛ لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور".

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وأضاف، "التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريا، والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

وشهدت محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات لطلبة الجامعات والمعاهد للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.

المصدر: RT

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