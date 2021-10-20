مستشار السيسي يكشف عن منح المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قال مستشار الرئيس المصري للصحة، محمد عوض تاج الدين، إن هناك جرعة ثالثة للمواطنين الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا، ولكن بعد تطعيم الفئات المستحقة مرة أخرى.

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وتابع مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية: "الجرعة الثالثة للقاح كورونا هي جرعة معززة وتنشيطة للأجسام المضادة، فاللقاح يعمل على تكوين أجسام مضادة تظل داخل الجسم من ستة أشهر إلى عام تقريبا، وهناك دراسات تجري بشكل جدي لمعرفة المدة الزمنية للقاحات كورونا داخل الجسم".

وعن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية وجود ارتفاع في إصابات فيروس كورونا، و"لكننا لم ندخل ذروة الموجة الرابعة بعد، وأن هناك انخفاضا في أعداد إصابات كورونا والوفيات خلال هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى وتيرة التطعيم بلقاح كورنا التي تقوم بها الدول"، موضحا أن "اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف الأعراض، فنري أن 80% من إصابات فيروس كورونا هي بعزل منزلي تتراوح بين البسيطة والمتوسطة".

وجدد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور عوض تاج الدين، الدعوة للمواطنين إلى أهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مطمئنا المواطنين من جميع لقاحات كورونا، وقال "جميع اللقاحات فعالة وأمنه ولا داعى للخوف، القلق والخوف أمر طبيعي ولكن الدراسات أجمعت على أمان اللقاحات".

المصدر: الوطن