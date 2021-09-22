رئيس الحكومة المغربية يعلن عن 3 أحزاب ستقود الحكومة

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن الأغلبية الحكومية ستتكون من 3 أحزاب.

وذكر أخنوش، في ندوة صحفية، أن الأغلبية الحكومية تتكون من 3 أحزاب، وهي حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، وحزب "الاستقلال".

هذا ويشار الى أن المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، وافق السبت المنصرم على دعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، من خلال مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي.

وأبرز المجلس الوطني، في بيان أن موافقته ودعمه لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة جاءت تجاوبا مع العرض الذي قدمه للحزب، عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين.

وفوض المجلس الوطني لنزار بركة ،الأمين العام لحزب "الاستقلال"، بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، تدبير المفاوضات المتعلقة بالحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة وقادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع إليه جميع المغاربة.

من جهته، قبل المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة"، يوم الجمعة الماضي، المشاركة في حكومة اخنوش المقبلة.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل بتاريخ يوم 10 سبتمبر الجاري، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، إثر تصدر هذا الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الثامن من من نفس الشهر، وكلفته بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: هيسبريس