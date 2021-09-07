ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تعلق على تأجيل جلسة مساءلة الحكومة

علقت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي التي كانت مخصصة لمساءلة الحكومة، معلنة التزامها بحضور الجلسة في موعدها الجديد يوم غد الأربعاء.

وقالت الحكومة في بيان: "في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية، تستغرب حكومة الوحدة الوطنية تأجيل عقد جلسة مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة وعدم تبقي وقت كاف لعقدها، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق".

وأضافت: "تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، تعلن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الالتزام بحضور جلسة المسائلة المؤجلة إلى يوم الغد الأربعاء 8 سبتمبر 2021، علما بأن الحكومة سلمت إجابات كافة الأسئلة مكتوبة لهيئة رئاسة مجلس النواب".

المصدر: RT