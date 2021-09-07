رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعدد من وزرائها يصلون إلى طبرق لحضور جلسة مساءلة في البرلمان

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إلى مدينة طبرق في شرق البلاد، يرافقه عدد من وزرائه لحضور جلسة للمسألة في البرلمان الليبي.

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وينتظر أن يعقد مجلس النواب الليبى اليوم جلسة رسمية في مدينة طبرق، لمتابعة عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وصرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بأن مساءلة الحكومة بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر من منحها الثقة، ستشمل عددا من الملفات، من بينها توحيد المؤسسات الليبية، وإخراج المرتزقة، وأزمة الكهرباء، ومجابهة جائحة فيروس كورونا، وتطوير قطاع النفط.

وكان جدل دار بسبب تأخر حكومة الدبيبة في حضور جلسة مجلس النواب الليبي الخاصة بالمساءلة، وتوعد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن "المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إذا لم تحضر جلسة الاستجواب".

وإثر ذلك، رفض عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، تهديدات رئيس مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومته، قائلا إن فشل البرلمان في إقرار الميزانية أعاق عمل الحكومة.

المصدر: RT