فور وصوله إلى بغداد.. عبد اللهيان يزور موقع اغتيال سليماني والمهندس

زار وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان النصب التذكاري في موقع اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

وقام عبد اللهيان بهذه الزيارة برفقة السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي، فور وصوله صباح اليوم إلى العاصمة العراقية، حيث كان في استقباله في المطار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للمشاركة في قمة بغداد لقادة دول الجوار.

بالصور

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور موقع استشهاد قادة الإنتصارات (الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس، و رفاقهم ) في مطار #بغداد الدولي وقرأ سورة الفاتحة اهداء لأرواحهم الطاهرة خلال مشاركته في #قمة_بغداد . #العراقhttps://t.co/iMHC4C7G5xpic.twitter.com/VkCfman1Jq — حسين علاء الابيض 🇮🇶 (@99Hussein_Alaa) August 28, 2021

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وقبيل انطلاق المؤتمر أكد عبد اللهيان، أن "طهران ترحب بأي مبادرة إقليمية لمسؤولي جمهورية العراق، تشارك فيها دول المنطقة"، مضيفا أنه "كان ينبغي دعوة سوريا، كجار مهم للعراق، لحضور القمة".

المصدر: RT