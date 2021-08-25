"نصيحة" إسرائيلية إلى الجزائر على خلفية أزمتها الدبلوماسية مع المغرب

علقت إسرائيل على الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الجزائر والمغرب والانتقادات التي وجهها في هذا السياق الجانب الجزائري إلى تل أبيب.

ورفض مصدر دبلوماسي إسرائيلي في حديث لوكالة "فرانس برس" اليوم الخميس ما جاء أمس على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي حمل نظيره الإسرائيلي يائير لابيد المسؤولية عن إطلاق "اتهامات باطلة وتهديدات ضمنية" خلال زيارته إلى المغرب مؤخرا.

وقال المصدر إن تصريحات لعمامرة "باطلة وعديمة الفائدة ولا تجلب أي شيء جديد"، مضيفا: "على الجزائر التركيز على القضايا الخاصة بها، وخاصة مشاكلها الاقتصادية الخطيرة، كي يكون بإمكان مواطنيها عيش الحياة التي يستحقونها، بدلا عن محاولة الإضرار بجارتها وجر إسرائيل في خلافاتها".

وشدد المصدر على أهمية "علاقات جيدة جدا بين إسرائيل والمغرب".

ويأتي ذلك بعد يوم من قطع الجزائر علاقاتهما مع المغرب، متهمة إياه بممارسة "أعمال غير ودية وعدائية"

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"