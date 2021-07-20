رئيس الوزراء الكويتي: نتمنى أن تكون المراحل المتبقية للعودة للحياة الطبيعية قصيرة

تمنى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد أن تكون المراحل المتبقية للعودة إلى الحياة الطبيعية قصيرة، وأن يتم تجاوزها بفضل عزيمة وإصرار الطواقم الطبية في البلاد.

وجاء تصريح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال جولة تفقدية صباح الثلاثاء في عدد من المستشفيات الحكومية للاطلاع عن كثب على سير العمل في المؤسسات الصحية الحكومية والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال إن "العالم بأكمله شهد ارتباكا والكويت جزء من هذا العالم، ولكن العزيمة والإصرار اللذين عملا بهما طواقمنا الطبية أنقذت أرواحا بشرية كثيرة".

وأضاف مخاطبا الطواقم الطبية المتواجدة في المستشفى "نحن تحملنا الكثير وأنتم كنتم السد الأول في مواجهة هذه الجائحة"، متمنيا أن يكون عيد الأضحى الحالي هو العيد الاخير لهم بعيدا عن أهلهم وأحبائهم.

وأوضح أن توفر اللقاحات سيمكن خلال ما تبقى من الشهر الحالي وشهر أغسطس المقبل من تكثيف حملات التطعيم، وإنجاز الكثير، مضيفا أن موسما دراسيا فات ولكن هذه السنة سنتمكن من إرجاعهم لمدارسهم، بعد توفير البيئة الصحية الملائمة وهذه مسؤولية لنكون لتجاوز هذه المرحلة.

وعبر عن الفخر بإنجاز المنظومة الصحية، وتمكنها من إعطاء التطعيمات لـ95 ألف شخص في يوم واحد، بعد عمل أكثر من 40 مركزا ومستشفى أديرت من كفاءات وطنية للوصول لهذا الرقم، مبينا أن قياس نسبة الفئات المستهدفة سنجدها 2.5 بالمئة في يوم واحد وهذا إنجاز يحسب لكم ومحل تقدير.

وأكد "حرص حضرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على متابعة أعمال الطواقم الطبية وتثمين ما حققوه من إنجازات خلال الفترة الزمنية الماضية، وتوجيهه الحكومة لتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمالهم" معربا عن شكره وتقديره لعزيمتهم وإصرارهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية