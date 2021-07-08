وصول أول طائرة قطرية محملة بمساعدات غذائية للجيش اللبناني إلى بيروت.

وصلت الخميس إلى بيروت أول طائرة تابعة للقوات الجوية القطرية تحمل مساعدات غذائية للجيش اللبناني.

وأفادت وكافة "قنا" القطرية الرسمية بأن طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية تمثل الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وصول طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية تمثل الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. #قناhttps://t.co/ua40S9ywCSpic.twitter.com/pJgGwK8gwV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 8, 2021

إقرأ المزيد

وذكرت الوكالة أنه كان في استقبال الطائرة وفد عسكري من قيادة الجيش اللبناني وعدد من الدبلوماسيين بسفارة دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية.

ويأتي ذلك بعد أن تعهد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة إلى لبنان في وقت سابق من الأسبوع، بأن تقدم قطر دعما للجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

ويواجه لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

المصدر: "قنا" + وكالات