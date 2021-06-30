الحكومة التونسية تدين الاعتداء على عبير موسي داخل البرلمان

دانت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، داخل البرلمان.

وجاء في بيان للحكومة أنه "على إثر الاعتداء الذي تعرضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس".

وأكدت الحكومة "رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها".

ودعت الحكومة إلى "الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".

المصدر: RT