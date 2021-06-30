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نائب تونسي يعتدي على عبير موسي باللكمات داخل البرلمان (فيديو)

أخبار العالم العربي

نائب تونسي يعتدي على عبير موسي باللكمات داخل البرلمان (فيديو)
Reuters
رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي
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اعتدى النائب المستقل بالبرلمان التونسي، الصحبي سمارة، بالضرب على رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، خلال جلسة عامة للبرلمان اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول الاعتداء الذي جرى بحضور وزيرة المرأة والأسرة إيمان هويمل.

وهاجم النائب سمارة عبير موسي وسدد لها لكمات متتالية بقاعة الجلسات العامة، فيما أثارت الحادثة حالة من الفوضى داخل البرلمان، تسببت في تعطيل الجلسة العامة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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