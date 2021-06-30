نائب تونسي يعتدي على عبير موسي باللكمات داخل البرلمان (فيديو)

اعتدى النائب المستقل بالبرلمان التونسي، الصحبي سمارة، بالضرب على رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، خلال جلسة عامة للبرلمان اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو متداول الاعتداء الذي جرى بحضور وزيرة المرأة والأسرة إيمان هويمل.

وهاجم النائب سمارة عبير موسي وسدد لها لكمات متتالية بقاعة الجلسات العامة، فيما أثارت الحادثة حالة من الفوضى داخل البرلمان، تسببت في تعطيل الجلسة العامة.

النائب الصحبي سمارة يعتدي على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر #عبير_موسي خلال جلسة عامة في البرلمان#تونسpic.twitter.com/rkFziPtwHT — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) June 30, 2021

المصدر: وسائل إعلام تونسية