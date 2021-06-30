فيديو لافتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، القنصلية الإسرائيلية في مدينة دبي بالإمارات، بمشاركة وزير التجارة الإماراتي، أحمد الزيودي.

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كما سيقوم لابيد بزيارة معرض "إكسبو 2021" الذي سيفتتح هذا العام في الإمارات، والذي تشارك به إسرائيل في جناح خاص لها في المعرض.

ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أمس على اتفاقية تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي.

ووقع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين كل من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية لابيد، وجرى التوقيع خلال احتفال رسمي في وزارة الخارجية الإماراتية، في ختام الاجتماع الثنائي بين وزيري الخارجية.

لحظة تاريخية 🇮🇱🇦🇪🕊

افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي @BarakRavidpic.twitter.com/ZYgJE3SFno — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 30, 2021

هذا وقد رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي ، مشددا على أن بلاده ستواصل العمل مع الإمارات وإسرائيل نحو "خلق مستقبل أكثر سلاما لشعوب المنطقة".

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي أمس إلى الإمارات، وهو أول وزير إسرائيلي يصل إلى هناك، وقام بافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي وقال في كلمته لدى افتتاح السفارة: "هذه لحظة تاريخية، نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء، إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها. لا نذهب إلى أي مكان، الشرق الأوسط بيتنا، نحن هنا لنبقى، وندعو كل دول المنطقة أن تعترف بذلك".

المصدر: I24