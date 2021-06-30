لابيد: بإمكان الإمارات أداء دور بناء في تحسين الظروف لكن على الفلسطينيين أن يرغبوا في ذلك أولا

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن قناعته بأن الإمارات تستطيع أداء دور بناء في تحسين الظروف في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا أبدى الفلسطينيون رغبتهم في ذلك.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في أثناء مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء في أبوظبي، عقب مفاوضاته مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان: "في نهاية المطاف، يجب أن يرغب الفلسطينيون أنفسهم في المضي قدما كي يأتي أحد لمساعدتهم، والأمر ليس كذلك الآن".

وذكر لابيد أن هناك موقفا أساسيا "بسيطا" لدى تل أبيب يقضي بأنه "لا يجب على الفلسطينيين إطلاق أربعة آلاف صاروخ على مواطني إسرائيل إذا كانوا يرغبون في الحصول على المساعدة".

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن يقينه بأن الإمارات "ستكون لاعبا بناء في أي عملية محتملة"، وثمن التصريحات الصادرة عن أبوظبي على خلفية الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري حول قطاع غزة، قائلا:" إن التجاوب مع الموضوع بمثل هذه الطريقة يتطلب فهمه بالواقع".

وأبدى لابيد قناعته بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم توسيع "اتفاقات أبراهام" (اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية)، ولفت إلى اختلاف بين نهجي إدارتي بايدن وسلفه دونالد ترامب إزاء الموضوع.

وأوضح أنه في عهد ترامب كان هناك انطباع بأن البيت الأبيض يمرر "اتفاقات أبراهام" كدليل على عدم وجود حاجة للمضي قدما في الملف الفلسطيني، لكن موقف إدارة بايدن مختلف تماما ويقضي بضرورة إحراز تقدم في الجبهة الفلسطينية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"