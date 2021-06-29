إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقا للتعاون الاقتصادي

وقع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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وجرى التوقيع خلال احتفال رسمي في وزارة الخارجية الإماراتية في ختام الاجتماع الثنائي بين وزيري الخارجية.

وبموجب الاتفاق، تلتزم الحكومتان بتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما والتدفق الحر للسلع والخدمات، والتعاون في المعارض التجارية وتبادل الخبراء والمعرفة، وتبادل البعثات، والتعاون التنظيمي وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث والتطوير والتقنيات الزراعية وغيرها.

وينص الاتفاق على إقامة لجنة اقتصادية مشتركة بقيادة وزارتي الاقتصاد في كلا البلدين لدراسة سبل زيادة التجارة وإزالة العوائق أمامها.

وسيبقى الاتفاق، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومتين الإسرائيلية والإماراتية، ساريا لخمس سنوات ويجب تجديده لفترات متتالية.

والثلاثاء افتتح لابيد سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث قال في كلمة له إن هذا الحدث "لحظة تاريخية".

ولابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات منذ إبرام الطرفين في سبتمبر 2020 اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر: وكالات