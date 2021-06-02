السيسي يدعو للعمل على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فورا

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن.

إقرأ المزيد

وأفادت الرئاسة المصرية بأن السيسي تلقى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من قبل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، حيث تباحثا حول "تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الأحداث الأخيرة".

وبحسب بيان صدر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أعرب ميشيل عن "خالص تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الناجحة" بقيادة السيسي، والتي "نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي "حرصه على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى" مع الرئيس المصري في هذا الخصوص.

بدوره، شدد السيسي في هذا السياق على "ضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مستعرضا "الجهود المصرية المستمرة في هذا الإطار على مختلف الجبهات لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة تأسيسا على المبادرة المصرية في هذا الإطار".

وتقود مصر جهود الوساطة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين وضع حدا لتصعيد حاد لصراعهما في وقت سابق من مايو، يعتبر الأخطر منذ عام 2014.

المصدر: RT