أنباء عن صفقة قريبة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

كشف موقع "واينت" العبري نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، أن الاحتمالات لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" ارتفعت.

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وبحسب "واينت"، أفاد المسؤول بأن "إسرائيل تنتظر حاليا عرضا من قبل الوسطاء المصريين لصفقة من هذا القبيل"، التي ستشمل الإفراج عن سجناء فلسطينيين أمنيين في إسرائيل مقابل إعادة جثماني الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار غولدن، واطلاق سراح المواطنين أبرا منغرسة، وهشام السيد، اللذين تحتجزهما "حماس" في قطاع غزة.

كما أوضح المسؤول الإسرائيلي أن "المصريين مهتمين بالقضية، ويفهمون أنه بدون حل قضية الأسرى والمفقودين لن تكون هناك إعادة إعمار، بعد الدمار الذي حدث في العملية العسكرية الأخيرة".

هذا وورد في تقرير "واينت" أن "الدور المصري بالتوصل إلى وقف إطلاق نار رفع من مكانة القاهرة أمام الإدارة الامريكية، التي باتت ترى بأنها عامل أساسي بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة"، لافتا إلى أن "الحديث هنا عن انجاز كبير حققه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي قام بتحسين مكانته الدولية".

بالإضافة إلى ما سبق، وصف المسؤول المصري الوضع الحالي، وشرح حيثياته، حيث قال إن "المصريين مصممون للتوصل إلى صفقة، وإن هناك توقعات بوضع اقتراح على الطاولة في غضون الأيام القادمة".

وأضاف: "إسرائيل تقدر أن مصر ستمارس ضغوطات على حماس لإبداء مرونة بخصوص الملف، من أجل تحريك ملف إعادة اعمار قطاع غزة بدعم المجتمع الدولي"، حيث أن حماس تصر على فصل قضية الأسرى والمفقودين عن قضية إعمار غزة.

المصدر: "I24NEWS"