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الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة

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الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة
Reuters
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نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح.

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وأفادت وكالة "كونا" الكويتية، بأن الديوان الأميري "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر يناهز 96 عاما".

وذكر الديوان الأميري في بيان، أنه "سيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين".

المصدر: كونا

 

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