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وفاة شقيقة أمير الكويت‎ الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح

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وفاة شقيقة أمير الكويت‎ الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباحالشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح
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أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني بالكويت فيصل الصواغ عن وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وقال الصواغ اليوم الاثنين في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وسيدي سمو الشيخ نواف الأحمد، أدرك جيدا عمق الجرح ومرارة الفراق التي يعانيها سموكم وتعانيها أسرة الصباح الكرام بوفاة المرحومة بإذن الله الشيخة فريحه الأحمد، ولكنها إرادة الله سبحانه، ولا نملك أمامها إلا أن نقول "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعرفت الشيخة فريحة بدورها الإنساني والاجتماعي تجاه كافة شرائح المجتمع واهتمامها بقضايا الأسرة وخاصة الأمهات حيث أطلقت مبادرة الأم المثالية في البلاد منذ أعوام.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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