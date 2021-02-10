مصر تسجل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء عن تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة، مقارنة مع 567 إصابة و48 وفاة يوم الاثنين.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان له، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 170780 حالة من ضمنهم 133098 حالة تم شفاؤها و9751 حالة وفاة".

وكان مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، قد أكد يوم الاثنين أنه تم رصد إصابات متكررة لأشخاص أصيبوا من قبل بكورونا، لكن بمضاعفات أقل، وذلك بعد مرور فترة زمنية.

وأشار إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بالفيروس "تؤدي نفس الغرض" وجميعها "متشابهة في تكوين أجسام مناعية" للحد من مضاعفات الفيروس.

المصدر: رويترز