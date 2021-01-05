الملك سلمان يغيب عن قمة المصالحة الخليجية والمغردون يعلقون

غاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن قمة المصالحة الخليجية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، وقد ناب عنه ولي عهده محمد بن سلمان.

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واستقبل بن سلمان الزعماء الخليجيين ورؤساء الوفود المشاركة بالقمة وألقى الكلمة الافتتاحية، مشيرا إلى أن "خادم الحرمين وجه بتسمية القمة الخليجية الـ1 باسم السلطان قابوس والشيخ صباح رحمهم الله".

غياب ملك السعودية عن القمة التاريخية التي كرست المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة استمرت من العام 2017، تلقفها المغردون الخليجيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بالدعوات لخادم الحرمين بطول العمر والصحة".

#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز الرأس مرفوع والراية سعودية تحت حكم سيدي سلمان. pic.twitter.com/9uHRUOyLw3 — سياحة المستقبل🇸🇦 (@Waad_tourism) January 5, 2021

أسأل الله العظيم أن

يحفظ مملكتنا الغالية

وأن يحفظ قائدنا ومليكنا ووالدنا#الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز

وأن يحفظ ولي عهده الأمين

اللهم احفظهم بحفظك

وانصرهم بنصرك

ووفقهم بتوفيقك

واجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين

و احرسهم بعينيك التي لاتنام

واكفهم بركنك الذى لا يرام#القمه_الخليجيه_ال41pic.twitter.com/Di7umWXxuK — محسن القحطاني (@fsw20) January 5, 2021

واقتصرت الجلسة الأولى من القمة الخليجية في العلا على كلمة لبن سلمان وكلمة مقتضبة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، كما وقع المجتمعون بينهم أمير قطر تميم بن حمد على البيان الختامي بعد الاطلاع عليه.

المصدر:RT