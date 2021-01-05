 
مباشر

الملك سلمان يغيب عن قمة المصالحة الخليجية والمغردون يعلقون

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يغيب عن قمة المصالحة الخليجية والمغردون يعلقون
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phzv

غاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن قمة المصالحة الخليجية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، وقد ناب عنه ولي عهده محمد بن سلمان.

إقرأ المزيد
بن سلمان يفتتح قمة المصالحة الخليجية: اتفاق العلا أكد التضامن والاستقرار الخليجيين
بن سلمان يفتتح قمة المصالحة الخليجية: اتفاق العلا أكد التضامن والاستقرار الخليجيين

واستقبل بن سلمان الزعماء الخليجيين ورؤساء الوفود المشاركة بالقمة وألقى الكلمة الافتتاحية، مشيرا إلى أن "خادم الحرمين وجه بتسمية القمة الخليجية الـ1 باسم السلطان قابوس والشيخ صباح رحمهم الله".

غياب ملك السعودية عن القمة التاريخية التي كرست المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من القطيعة استمرت من العام 2017، تلقفها المغردون الخليجيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بالدعوات لخادم الحرمين بطول العمر والصحة".

واقتصرت الجلسة الأولى من القمة الخليجية في العلا على كلمة لبن سلمان وكلمة مقتضبة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، كما وقع المجتمعون بينهم أمير قطر تميم بن حمد على البيان الختامي بعد الاطلاع عليه.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا