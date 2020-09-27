إعادة فتح معبر رفح الحدودي استثنائيا لبضعة أيام

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر استثنائيا لمدة ثلاثة أيام وإتاحة مرور العالقين في الاتجاهين.

وقالت وزارة الداخلية اليوم الأحد: "تم فتح بوابة معبر رفح المصرية جنوب قطاع غزة وغادر عدد من حافلات المسافرين في حين وصل عدد من حافلات العائدين".

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وأوضحت الوزارة أن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع وفق قواعد الوقاية والسلامة المتبعة في القطاع.

وكان المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويربط قطاع غزة بالخارج، قد فتح آخر مرة في 11 أغسطس المنصرم، بعد إغلاق استمر نحو خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأحصى قطاع غزة 2791 إصابة بفيروس كورونا و21 وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة نحو 36 ألفا بينها 270 وفاة.

ويعيش في قطاع غزة المحاصر نحو مليوني نسمة، في ظروف معيشية صعبة تتجلى في الفقر وانقطاع التيار الكهربائي، وتلوث المياه، وارتفاع نسبة البطالة.

المصدر: أ ف ب