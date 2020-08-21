مستشارة الرئيس التونسي تنفي شائعة كشف مخطط لاغتياله

نفــت رشيدة النيفر، المستشارة الإعلامية لرئيس تونس الإشاعة التي أوردتها إحدى الصحف اليومية حول كشف مخطط لإغتيال الرئيس قيس سعيد، وذلك عبر تسميمه، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت أحد الصحف اليومية كشفت في عددها الصادر اليوم الجمعة عن ما أسمته "بمخطط لتسميم رئيس الجمهورية" عن طريق أحد عمال مخبزة مزودة لرئاسة الجمهورية.

و ذكرت أن أحد عمال المخبزة المذكورة اعترف للوحدات الأمنية التونسية عن مخطط كامل أعده رجل أعمال وحاول اقحامه فيه لإغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

المصدر: شمس إف إم