الصحة السعودية: أبحاثنا مستمرة وسنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية يوم السبت، استمرار تجاربها وأبحاثها في البحث عن لقاح لـ"كوفيد - 19"، وأعلنت عن تنفيذ تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا في المملكة.

وقالت إن ذلك يندرج في إطار اتفاقية تعاون بين السعودية والصين، تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال.

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وأفادت وزارة الصحة بأنه جار حاليا وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان "سينوا" الصينية، التي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس، ونفذت تجارب للمرحلتين الأولى والثانية في الصين.

وشملت المرحلة الأولى من الدراسة تجربة لقاح "a recombinant Adenovirus type-5 Vectored COVID-19 Vaccine" على 108 متطوعين في الصين خلال الفترة الزمنية من 16 إلى 27 مارس 2020، وتضمنت ثلاث جرعات مختلفة (منخفضة ومتوسطة وعالية)، كما شملت المرحلة الثانية من الدراسة تجربة اللقاح على 603 متطوعين في الصين، وذلك خلال الفترة الزمنية من 11 إلى 16 أبريل 2020، وتضمنت جرعتين مختلفتين (منخفضة ومتوسطة).

وأظهرت المرحلتان فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين، واستجابة مناعية جيدة، في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة، وخصوصا مع جرعات اللقاح المنخفضة، وقد تم نشر نتائج الدراستين في مجلة اللانست العلمية المحكمة.

#الصحة تعلن عن إجراء تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في المملكة.#نعود_بحذر#واس_عامpic.twitter.com/B0i7FcYZ1p — واس العام (@SPAregions) August 8, 2020

وأوضحت الصحة أن المرحلة الثالثة ستشمل دراسات سريرية متعددة المراكز في دول مختلفة، وعلى أعداد كبيرة، بعد أن تم التأكد من فاعلية وأمان اللقاح.

وتستهدف الدراسة التي ستنفذ في السعودية على 5000 متطوع كحد أدنى من الأصحاء ممن هم فوق سن 18 عاما، وذلك من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، الأولى سيتم إعطاؤهم جرعات منخفضة من اللقاح، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التحكم، وسيتم إعطاؤهم اللقاح منزوع المواد الفعالة Placebo، لافتة إلى أن الفرق البحثية ستعمل على متابعة المشاركين بعد إعطائهم الجرعة لضمان عدم ظهور أي أعراض جانبية.

وبينت الوزارة أن العمل يجري حاليا لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدن رئيسة، وهي الرياض والدمام ومكة المكرمة، مؤكدة أنه سيتم إعلان إطلاق الدراسة في القريب العاجل.

المصدر: وسائل إعلام سعودية