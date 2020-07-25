مصر.. عائلة "شهيد الشهامة" تكشف تفاصيل جديدة عن موته وتطالب السيسي بالقصاص

كشف سعد السيد علي، والد "شهيد الشهامة" بالدقهلية، تفاصيل مقتل نجله دفاعا عن أخته، قائلا: "ابني غار على شرفه وتصدى لمن حاولوا التحرش بشقيقته بألفاظ خارجة، بالقرب من المنزل".

وأضاف قائلا: "عندما نزلت أمه إليه وصفعته بالقلم أمام الناس، صعد إلى منزله على الفور"، مشيرا إلى أن ابنه يدرس في كلية الحقوق، ويقوم بمساعدته في محل الأحذية.

وأضاف السيد لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت: "القتلة فعلوا نفس الأمر في اليوم الثاني وقالوا محدش هيعرف يتصدى لينا"، موضحا: "في اليوم الثالث تربصوا بابني وقاموا بتوجيه 3 طعنات في القلب وأخرى في الجنب.. أقوال الجناة في النيابة قالوا أنهم اشتروا مطاوي وقاموا بسنها"، متعجبا: "هو فيه كدا، ده ابني الوحيد وأخ وحيد ثلاث فتيات".

من جانبها أوضحت والدة القتيل: "ابني شاب زي الورد وأنا عاوزه القصاص.. مينفعش ابني الوحيد يموت ويدفن في التراب والجناة ياخدوا سنتين تلاتة ويطلعوا يأكلوا ويشربوا بحجة أنهم قصر وأقل من 18 عام"، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصاص من الجناة.

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وأردفت: "عاوزة الرئيس السيسي يجب حق إسلام الشهيد.. شباب زي الفل كل يوم بتروح بنفس الضربة .. وزملائه كانوا يقولون له يا سيادة المستشار لانه كان حاجة عظيمة وكبيرة..أنا فرحانة أن ابني مات غدر.. وده شئ حرام.. ابنى مات على صدري وهو بيقولي أنا عطشان يا أمي ومقدرتش أعمل ليه حاجة ".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT