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مصر.. الحكم على قتلة "شهيد الشهامة" بالسجن 15 عاما

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكم على قتلة
Reuters
محكمة - مصر
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قضت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر، بتأييد الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة" بالسجن 15 عاما.

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وحكمت المحكمة على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، والمتهم الثاني إسلام عواد 15 عاما، والمتهم الثالث مصطفى محمد 15 عاما، والمتهم الرابع إسلام البخ 5 سنوات.

يذكر أن محمود البنا، الطالب بالصف الثالث الثانوي قد قتل العام الماضي، وأثارت قضيته جدلا واسعا في مصر، حيث قتله صديقه، محمد أشرف راجح، بطعنات نافذة في البطن.

وتعدى راجح على البنا بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي بالمدينة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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