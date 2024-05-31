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ترامب بعد إدانته.. دولتنا فاشية وبايدن أسوأ رئيس حكم بلادنا

أخبار العالم

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مدافعا عن براءته ومهاجما خصومَه بعد أن تمت إدانتُه بتهم جنائية في سابقة لم تحدث في تاريخ البلاد..

دونالد ترامب الشخصيةُ الجدلية وملك التصريحات والتغريدات يصف الولايات المتحدة بالدولة الفاشية ورئيسَها الحالي بأسوأ رئيس في التاريخ والأقلَ كفاءة واعدا أنصاره بجعل أميركا عظيمة مرة أخرى..


- ألا تشكل المحاكمة ودهاليزها محاولةَ إعدام سياسي بسبب رعب بايدن وإدارته من تنامي فرصه في العودة للبيت الأبيض؟
- وما هي خيارات الناخب الأمريكي في اختيار رئيس محكوم مدان ومقيد بسلاسل المرافعات والتحقيقات؟
- وما تداعيات ما جرى على انقسام المجتمع الأمريكي الذي وصف بالأعمق والأخطر على مستقبل الولايات كأمة واحدة؟


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