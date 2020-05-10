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مصر.. الحجر أسبوعين على عشرات المنازل في المنيا

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مصر.. الحجر أسبوعين على عشرات المنازل في المنيا
Reuters
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أعلن أسامة القاضي محافظ المنيا في مصر، أن السلطات فرضت اليوم الحجر الصحي على 35 منزلا ودارا بمدينة المنيا لمدة أسبوعين، ضمن التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي في هذا الشارع، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات الخاصة بالفيروس.

وذكر أن السلطات، نفذت عملية عزل للمخالطين، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى بين المواطنين.

كما ناشد جميع المواطنين بالمنطقة بالتزام منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المعلنة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي.

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ناصر حاتم ـ المنيا

المصدر: RT

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