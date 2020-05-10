صيدلية مصرية تستخدم الروبوت في التعامل بسبب كورونا

أكد صيدلي مصري، على أن استخدام الإنسان الآلي في التعامل مع الوصفات الطبية داخل الصيدليات، سيقلل من تعامل البشر مع علب الأدوية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد البهائي، إن "الجهاز يستخدم في مصر لتقليل عدد العاملين بالصيدلية".

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا اكتشفنا أن الروبوت كان مفيدا جدا لنا، كوننا نقدر على الاستمرار في فتح الصيدلية بأقل عمالة ممكنة، مما يشكل أقل عدد أفراد ممكن داخل الصيدلية.. لذلك فإن تجهيز الوصفة الطبية يكون بأقل تلامس بشري، مما يحد من انتشار العدوى بشكل كبير جدا".

ويأمل البهائي في تطبيق النموذج، الذي يستخدمه منذ أكثر من عام، في الصيدليات على مستوى البلاد.

من جهته، أكد الصيدلي وائل عبد العزيز، أن الجهاز يمكنه كذلك تحضير وصفة طبية من خمسة مكونات، ورصد المخزونات وتحديد الأدوية التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها.

وسجلت مصر حتى الآن 8964 إصابة، و514 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"