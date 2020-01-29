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صواريخ إيران على "عين الأسد" خلفت 50 إصابة دماغية لدى جنود أمريكيين

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صواريخ إيران على
Reuters
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه تم تشخيص إصابة 50 عسكريا بإصابات دماغية عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة "عين الأسد" العسكرية بغربي العراق.

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وقال اللفتينانت كولونيل، توماس كامبل، المتحدث باسم البنتاغون في بيان نشر مساء الثلاثاء:"حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكريا أمريكيا بإصابات دماغية"

وأشار المتحدث إلى أن الأعراض تشمل الإصابات الارتجاجية والصداع والدوار والحساسية تجاه الضوء والغثيان.

وفي البداية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون كبار آخرون إن الهجوم الذي شنته إيران في الثامن من يناير الجاري لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أمريكي.

المصدر: وكالات 

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