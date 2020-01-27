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الأمن المصري يلقي القبض على مواطن بحوزته عشرات القطع الأثرية

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الأمن المصري يلقي القبض على مواطن بحوزته عشرات القطع الأثرية
Reuters
آثار
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تمكنت شرطة الآثار المصرية من القبض على أحد المواطنين، وبحوزته عشرات القطع الأثرية في مسكنه بقصد الاتجار بها في أسيوط .

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وكان بحوزته "14 تمثال "أوشابتي" من الحجر الجيري أخضر اللون، و3 تماثيل "أوشابتي" من الحجر الجيري أبيض اللون، و3 تماثيل من الفخار، كما وجد معه 4 قطع من الفخار على شكل عين بأحجام مختلفة، و4 رؤوس تماثيل من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال، و4 عملات معدنية ذهبية اللون، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية الأخرى".

واعترف المواطن المصري بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار، و"بعرض القطع المضبوطة على مفتشى آثار المنطقة الشمالية بأسيوط، أفادوا بأثريتها وأنها ترجع للعصرين الفرعوني والإسلامي".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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