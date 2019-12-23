متظاهرو ساحة التحرير يردون على رغد صدام حسين

رفع متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، صور رغد صدام حسين ووالدها ووصفوها بـ"سليلة السفاح"، ردا على ما اعتبروه محاولة منها لركوب موجة التظاهرات والترويج لأنها جزء منها.

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وأظهرت الصور رفع لافتة عليها صورة رغد حسين ووالدها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وكتبوا عليها "اخرسي يا سليلة السفاح"، وهم يدوسون على الصور.

رد المتظاهرين في ساحة التحرير على رغد صدام حسين

وقال متظاهرون في ساحة التحرير لـRT: "رفع الصور يأتي ردا على محاولات رغد صدام حسين ركوب موجة التظاهرات والترويج لأنها جزء منها، وهي رد أيضا على كل الأصوات التي اتهمتنا بأننا نوالي وننتمي لحزب البعث".

وأضافوا، أن "التظاهرات عراقية خالصة، وكل من يعمل أو يريد أو يحاول احتسابها لصالحه، فإن صوره ستكون موجودة في ساحة التحرير وسنحرقها أيضا".

رد المتظاهرين في ساحة التحرير على رغد صدام حسين

وقالت رغد حسين في كلمة بثتها مؤخرا بتسجيل صوتي عبر "تويتر": "نحن لا نجتهد ولا نركب الموجة، نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل، وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم".

وأضافت: "علينا ونحن نعيش هذا الظرف العصيب، أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطاءها فذلك أمر طبيعي، ليس في الحكم فقط، وإنما في كل مفردة من مفردات الحياة، وتجاربها الإنسانية".

المصدر: RT