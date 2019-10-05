أكد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم، أن "الابتزاز سلاح لا يحمله إلا الجبناء الضعفاء لاصطياد فرائسهم ماديا وأخلاقيا".

وقال سعود الشريم في خطبة الجمعة في المسجد الحرام اليوم: "أكثر ما يكون في عصرنا الحاضر في الأخلاق والأعراض، فهي الباب الخطير الذي يدخل منه المبتز فيستسلم له الضحية، سيما في زمن فورة وسائل التواصل الحديثة، التي يكثر فيها التصيد والتحرش والمخادعة، ويصول من خلالها ويجول ذئاب مسعورة وسراق متسلقون على أسوار الآخرين".

وتابع قائلا: "لا ريب أن العرض يعد إحدى الضرورات الخمس التي أجمعت الملل قاطبة على حمايتها، لذا ينبغي أن يُعلم أن المبتز خارق تلك الضرورة، مقوض أمن المجتمع الأخلاقي، فهو لص سارق، وصائل فاجر".

وأضاف الشريم أن "الابتزاز عمل عدواني تقوده أنانية مفرطة للحصول على رغبات شخصية غير مشروعة من شخص مسلوب الإرادة أمام تهديدات بكشف أمور تدعوه إلى الانصياع كرها لما يطلبه المبتز منه، فيضطر مكرها إلى الاستسلام زما لنفسه من كشف المستور أمام الملأ وإظهار ما لا يود ظهوره، من قبل نفس خبيثة علمت من أين تؤكل كتف فريستها، وهذه لعمر الله الغلبة البغيضة التي استعاذ منها رسولنا وقدوتنا".

المصدر: صحيفة "عكاظ"