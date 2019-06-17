لبنان.. إطلاق نار وفوضى في الضاحية الجنوبية معقل "حزب الله" (فيديو)

أوقف الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، مطلقي النار على أحد مطاعم الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ساعات من المداهمات في المنطقة التي تعد معقلا أساسيا لـ"حزب الله".

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وقال الجيش في بيان له، إنه "بعد عملية رصد وتعقب، أوقفت مديرية المخابرات المدعو حسين عباس زعيتر لإطلاقه النار، عصر أمس الأحد، على أحد المطاعم في الضاحية الجنوبية، برفقته شقيقه مهدي، الذي كان يقود الدراجة النارية أثناء إطلاق النار، وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص".

وكانت حالة من الفوضى، عمت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أقدم مسلحان من "آل زعيتر" على إطلاق النار على واجهات "مطعم الآغا"، على أوتوستراد هادي نصر الله في الضاحية.

وأغلق الجيش اللبناني منطقة دوار الليلكي باتجاه أوتوستراد الجامعة اللبنانية بعد الاعتداء، وبدأ بمداهمات.

وزعم مطلق النار حسين زعيتر، عبر "فيسبوك" أن صاحب "مطعم الآغا"، كان قد ادعى على شقيقه علي، متهما إياه بابتزازه عبر طلب مبالغ مالية منه، لافتا إلى أن إطلاق النار جاء ردا على توقيف مخابرات الجيش لشقيقه.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية