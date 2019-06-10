التلغراف البريطانية تنبش خبرا عمره 4 سنوات حول "حزب الله"

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن أجهزة الأمن كشفت عام 2015 مخزن متفجرات لعناصر متشددين على صلة بـ"حزب الله" اللبناني في العاصمة لندن.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأحد أن جهاز المخابرات MI5 والشرطة اللندنية كشفا "المخطط" أواخر سبتمبر عام 2015، بعد أشهر من توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وتمت مداهمة أربعة مواقع في شمال غربي العاصمة، وهي ثلاث شركات ومنزل، وصودرت هناك ثلاثة أطنان مترية من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع القنابل.

واعتقلت أجهزة الأمن رجلا في الأربعينات من عمره وتم إطلاق سراحه لاحقا دون توجيه اتهام رسمي له، كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة تأكيدها تورط شخصين آخرين على الأقل في القضية.

وأفادت الصحيفة بأن هذه العملية الأمنية جاءت بعد تلقي المملكة المتحدة تنبيها من حكومة أجنبية، وقالت إن المخزن كان جزءا من جهود "حزب الله" الدولية "تمهيدا لشن هجمات مستقبلية".

ولفتت الصحيفة إلى أن الكشف عن المخزن في بريطانيا جاء بعد أشهر من اعتقال سلطات قبرص رجلا يحمل الجنسيتين الكندية واللبنانية عثر في منزله على أكثر من 65 ألف عبوة تضم نترات الأمونيوم وأقر بأنه من "حزب الله"، وكانت لديه نسختان من الجواز البريطاني.

المصدر: "تلغراف"