 
مباشر

مفوضية اللاجئين في ليبيا تحتاج لـ88 مليون دولار لتمويل عملها

أخبار العالم العربي

مفوضية اللاجئين في ليبيا تحتاج لـ88 مليون دولار لتمويل عملها
Globallookpress Hamza Turkia
مهاجرون في ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnzx

صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين بأن متطلبات تمويل أعمالها في ليبيا تصل إلى 88 مليون دولار للعام الجاري.

وأوضح مكتب المفوضية في ليبيا في بيان له أن عدد المسجلين لدى المنظمة أو الذين منحوا اللجوء إلى بلد ثالث وصل إلى 57 ألف شخص حتى مارس الماضي، فيما بلغ عدد النازحين داخليا 170 ألف ليبي، وعدد العائدين من النزوح إلى مدنهم الأصلية 445 ألف ليبي.

ويسكن داخل مراكز الإيواء الليبية عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تتاح لعدد قليل منهم فرصة توطينهم في بلد ثالث، فيما يعاد معظمهم إلى بلدانهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.

إقرأ المزيد
مهاجرون أفارقة في ليبيا - أرشيف
مفوضية اللاجئين تعلن نقل 159 لاجئا إريتريا من ليبيا إلى النيجر

هذا الوضع دفع المفوضية إلى إنشاء "مركز التجمع والمغادرة" في العاصمة طرابلس، بهدف وضع أشخاص محل اهتمام المفوضية، في بيئة آمنة، لتمكين مكتب المفوضية من إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج ليبيا.

وتشمل تلك الإجراءات إعادة توطين اللاجئين، ولم شمل العائلات، والنقل إلى مراكز طارئة في بلدان ثالثة، والعودة إلى بلد طلب اللجوء سابقا، بالإضافة إلى العودة الطوعية.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينها دولة عربية.. أقوى 10 دول في العالم حسب منتدى فالداي الروسي