هاتف منافس من سامسونغ بقدرات تصوير ممتازة

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من الفئة "M"، حصل على قدرات تصوير ممتازة، وسيطرح بسعر منافس.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي كنسخة معدلة عن هواتف Galaxy M14 التي أعلن عنها العام الماضي، وسيحصل على هيكل متين محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وزنه 194 غ.

وبالرغم من أنه هاتف من الفئة المتوسطة إلا أن قدرات التصوير فيه مميزة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، والتي تحوي عدسة macro ومستشعرا لتحديد عمق الصورة، فضلا عن حصوله على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

سيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما شاشته فتأتي من نوع PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.

دعمت سامسونغ هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.

المصدر: gsmarena