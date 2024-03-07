شركة Lava الهندية تعلن عن هاتف أنيق ومتطور

أعلنت شركة Lava الهندية عن هاتفها الجديد الذي صممته ليكون جهازا أنيقا بامتياز، وزودته بأفضل التقنيات وبكاميرات عالية الأداء.

يأتي هاتف Lava Blaze Curve بهيكل مصنوع من أجود المواد ومحمي بزجاج Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد هذا الهيكل (161.8/74/8.8) ملم، ووزنه 189 غ.

أما شاشاته فأتت منحنية الحواف من نوع AMOLED، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرنز، معدل سطوعها يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا.

حصل الهاتف على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي جهّزت بمستشعرات من تطوير سوني، وأتت بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل يمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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يعمل الجهاز بنظام Android 13 قابل للتحديث حتى Android 14، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

ودعمته Lava بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة GPS و GLONASS لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

المصدر: gsmarena