أبرز مواصفات هاتف "Nothing" المميز الجديد

كشفت "Nothing" رسميا عن هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم وميزات تجعله أحد أكثر الهواتف تميزا في عالم أجهزة أندرويد.

أكثر ما يشد الانتباه في الهاتف الجديد هو التصمم المميز لواجهته الخلفية، ومصابيح الإضاءة التي تظهر عليها، كما حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (161.7/76.3/8.6) ملم، وزنه 190 غ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات+HDR10 لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويتميز الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثنائية العدسة التي أتت بدقة (50+50) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق لعرض، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، ويمكنه توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Nothing OS 2.5، ومعالج Mediatek Dimensity 7200 Pro المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وزوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.

المصدر: gsmarena