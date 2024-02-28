"VK" الروسية تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن بدء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الشبكة والمواقع التابعة لها.

وجاء في بيان نشرته المواقع الرسمية التابعة للشبكة:"ستستخدم VK تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسن خدمات البريد الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات المواقع التابعة للشبكة، هذه التقنيات ستسهل على المستخدم القيام بالأعمال الروتينية وستولد أفكارا إبداعية للمستخدمين".

وبفضل التقنيات الجديدة فإن خدمة البريد الإلكتروني في موقع Mail.ru التابع للشبكة ستحصل على ميزات إضافية، منها ميزة تلخيص الرسائل في البريد الوارد لتوفير الوقت الذي يقضيه المستخدم أثناء قراءة الرسائل الطويلة.

كما ستساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي مستخدمي Mail.ru أيضا في تأليف النصوص وكتابة الرسائل، وستمكنهم من صياغة عبارات مبتكرة لنشرها على الإنترنت أو لاستخدامها في تهنئة الآخرين بمناسبات مختلفة.

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وأشار القائمون على "VK" إلى أن المستخدمين بات بإمكانهم اختبار التقنيات والميزات الجديدة عبر خدمات البريد الإلكتروني الخاصة بهم على الشبكة، وبعد تفعيلها ستصلهم رسائل توضيحية فيها تعليمات مفصلة عن تلك الميزات.

المصدر: فيستي