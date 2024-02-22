29 مليون شخص يستخدمون متجر RuStore للتطبيقات شهريا

ذكر القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات أن المتجر شهد إقبالا كبيرا في الفترة الأخيرة، ووصل عدد مستخدميه إلى 29 مليون شخص شهريا.

وتبعا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية فإن "البيانات التي تم نشرها حول عدد مستخدمي المتجر تستند إلى إحصائيات Mediascope لشهر يناير 2024، وفي فئته، كان المتجر في المرتبة الثانية بعد متجر Google Play".

وحول الموضوع قال مدير قسم العمليات في الفريق المسؤول عن المتجر، إيليا سفيرتشكوف:" لقد تحول RuStore من منتج جديد إلى أحد المنتجات الرائدة بين المستهلكين في عام ونصف فقط، وخلال هذه الفترة قدم فريقنا البنية التحتية اللازمة للمستخدمين والمطورين، بما في ذلك إمكانيات تحقيق الدخل وإمكانية دخول السوق الروسية للمطورين الأجانب".

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وأشار سفيرتشكوف إلى أن أكثر من 35 ألف خدمة ولعبة إلكترونية متاحة حاليا لمستخدمي متجر RuStore، ثلثها تم تطويره من قبل مطورين أجانب، ومن المتوقع أن يصبح متجر التطبيقات الرئيسي الذي يستعمل مع أنظمة التشغيل Aurora التي ستعتمدها روسيا في العديد من الأجهزة المحمولة والإلكترونيات الجديدة.

طوّر متجر RuStore للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة.

المصدر: إزفيستيا