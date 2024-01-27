أشهر البرامج في متجر RuStore الروسي للتطبيقات

أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات أن المتجر شهد إقبالا كبيرا من المستخدمين العام الماضي، ونشروا قائمة بأكثر التطبيقات التي حملها المستخدمون من خلاله.

وأشار القائمون على المتجر إلى أن تطبيقات Sberbank Online وOzon و2GIS كانت في صدارة البرامج التي تم تحميلها من المتجر، وكذلك كانت التطبيقات المرتبطة بالأمور المالية، وتلتها تطبيقات "الأدوات المفيدة".

وتقاسم المركز الثالث من حيث عدد التنزيلات ثلاث فئات من التطبيقات:تطبيقات المشتريات عبر الإنترنت، وتطبيقات الترفيه والمواصلات، وتطبيقات الألعاب.

ومن بين التطبيقات المالية التي حملها مستخدمو المتجر بكثرة جاءت تطبيقات Sberbank Online وTinkoff وVTB Online ، ومن بين تطبيقات "الأدوات المفيدة" فضّل المستخدمون تطبيقات Megafon وتطبيقات البريد الإلكتروني من Mail.ru، وتطبيقات My MTS.

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وفيما يتعلق ببرامج المشتريات عبر الإنترنت فإن مستخدمي المتجر حمّلوا بشكل رئيسي تطبيقات Ozon وWildberries وMegamarket، كما شهد المتجر إقبالا كبيرا لتحميل تطبيقات Yandex Maps وYandex Go وYandex Music و Rutube.

ومن بين الألعاب الأكثر شعبية على المتجر كانت: Tanks Blitz وBus Simulator 3D وPlus City.

طوّر متجر RuStore للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة.

المصدر: فيستي