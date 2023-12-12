متجر RuStore الروسي للتطبيقات يتوسع ويصل لأجهزة جديدة

أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات أن المتجر توسع ووصل إلى أنواع جديدة من الأجهزة الإلكترونية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشبكة "VK" التي ساهمت في تطوير المتجر:" متجر RuStore للتطبيقات بات متاحا لقارئات الكتب الإلكترونية الجديدة Onyx Boox Faust 6 التي طرحت في الأسواق أوائل ديسمبر الجاري، وسيتمكن مستخدمو نماذج Onyx Boox الأخرى أيضا من تحميل التطبيقات من RuStore، ولهذا هم بحاجة إلى تحديث المتجر للحصول على أحدث إصدار منه".

وأضاف البيان:"متجر التطبيقات بات متاحا أيضا على أجهزة تشغيل الوسائط المتعددة TVIP S-Box بجيلها الأحدث، والتي يتم بيعها على نطاق واسع من قبل مشغلي الاتصالات الروس والأجانب، يعمل المتجر في تلك الأجهزة حاليا بشكل محدود، ومع إطلاق تحديثات شهر يناير سيطلق هذا المتجر في العديد من هذه الأجهزة التي ستطرح في الأسواق، وسيكون مثبتا في برمجياتها الأساسية".

ويتوفر RuStore حاليا على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وحتى أجهزة التلفاز الذكية، ويمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات والألعاب المختلفة من خلاله على أجهزتهم بمختلف أنواعها، ويمكن للمطورين تحقيق الدخل وتنمية أعمالهم من خلال هذا المتجر أيضا.

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وطوّر متجر RuStore للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة.

المصر: نوفوستي